A Monsoon Rising

Zeynep Diker, Théa Guanzon

Les Hurricane Wars ne sont pas terminées... Après une vie entière sur les champs de bataille, Talasyn et Alaric découvrent que les intrigues de cour peuvent être tout aussi violentes. Et être marié à son ennemi juré n'est pas de tout repos. Talasyn doit endosser le rôle d'impératrice docile tout en prenant garde à ceux qui veulent sa perte ; Alaric, concentré sur la menace capable d'engloutir le monde, pourra-t-il les protéger des machinations de son père ? Ensemble, ils détiennent un pouvoir unique, mais sauront-ils se faire confiance ? Car, au coeur des Guerres du Typhon, les secrets peuvent tuer.

Par Zeynep Diker, Théa Guanzon
Chez Flammarion

|

Auteur

Zeynep Diker, Théa Guanzon

Editeur

Flammarion

Genre

Mondes fantastiques

A Monsoon Rising

Théa Guanzon trad. Zeynep Diker

Paru le 24/09/2025

416 pages

Flammarion

21,90 €

