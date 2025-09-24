A Monsoon Rising

Les Hurricane Wars ne sont pas terminées... Après une vie entière sur les champs de bataille, Talasyn et Alaric découvrent que les intrigues de cour peuvent être tout aussi violentes. Et être marié à son ennemi juré n'est pas de tout repos. Talasyn doit endosser le rôle d'impératrice docile tout en prenant garde à ceux qui veulent sa perte ; Alaric, concentré sur la menace capable d'engloutir le monde, pourra-t-il les protéger des machinations de son père ? Ensemble, ils détiennent un pouvoir unique, mais sauront-ils se faire confiance ? Car, au coeur des Guerres du Typhon, les secrets peuvent tuer.