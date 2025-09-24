Stitch se brosse les dents

Une super histoire de Stitch à lire et à assembler grâce à cinq grands puzzles ! - Une histoire courte et rigolote en compagnie de Stitch et de son amie Lilo. - Sur chaque page de droite, un puzzle de 16 pièces pour développer la motricité et le sens de l'observation de votre enfant. - Un ouvrage tout-carton solide, avec des coins ronds, facilement manipulable pour les petites mains. Dès 12 mois. L'histoire : Wahou, Lilo a de belles dents toutes propres et blanches ! Stitch veut les mêmes. Pour cela, il doit apprendre à se brosser les dents... et ce n'est pas gagné pour ce coquin maladroit !