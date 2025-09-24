Inscription
Coach Angel

Fabienne Laredo

ActuaLitté
Jérémy est repéré par le service des ressources humaines du ciel lors de son trépas : rien de tel qu'un bon dépressif pour lutter contre ce fléau sur Terre. Au moins, il connaît le sujet ! Après sa formation de coach angel, sa mission sera de veiller sur Anna, qui est sur le point de vaciller. De son côté, la jeune femme entend parler dans sa "tête", une voix qui lui souffle des paroles encourageantes et rassurantes. Elle commence à suivre ses conseils, persuadée qu'un ange gardien invisible la protège. Un récit touchant et surprenant sur l'espoir, les voix intérieures et la force de se relever.

Par Fabienne Laredo
Hachette

Auteur

Fabienne Laredo

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Coach Angel

Fabienne Laredo

Paru le 15/10/2025

240 pages

Hachette

15,95 €

ActuaLitté
9782017290568
