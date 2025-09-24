Jérémy est repéré par le service des ressources humaines du ciel lors de son trépas : rien de tel qu'un bon dépressif pour lutter contre ce fléau sur Terre. Au moins, il connaît le sujet ! Après sa formation de coach angel, sa mission sera de veiller sur Anna, qui est sur le point de vaciller. De son côté, la jeune femme entend parler dans sa "tête", une voix qui lui souffle des paroles encourageantes et rassurantes. Elle commence à suivre ses conseils, persuadée qu'un ange gardien invisible la protège. Un récit touchant et surprenant sur l'espoir, les voix intérieures et la force de se relever.