Sally & le Royaume du Temps

Le règne de Sally en tant que Reine des Citrouilles touche-t-il à sa fin ? Un an s'est écoulé depuis que Sally a épousé son bien-aimé Jack Skellingtion et qu'elle a été couronnée reine de la Ville d'Halloween. Mais, même avec Jack à ses côtés, gouverner n'est pas chose facile, et Sally doute de son avenir. Entre ses responsabilités royales, sa nouvelle famille dans la ville des Rêves, et son désir de rassembler les citoyens de l'arrière-pays, ses coutures sont mises à rude épreuve. Mais lorsque la première Exposition d'Halloween organisée par la reine tourne au désastre, tout s'effondre : Sally et sa nouvelle apprentie, Luna, tombent à travers un mystérieux portail et atterrissent dans un monde inconnu appelé Chrono Ville. Elles découvrent bientôt que quelqu'un a manipulé l'horloge qui contrôle la Ville d'Halloween... Pour regagner son présent, Sally devra retrouver le coupable et réinitialiser le temps. Sally et Luna se lancent alors dans une quête effrénée, découvrant de nouvelles villes et de nouveaux visages, amis ou ennemis. Mais le temps presse, et alors qu'elle lutte pour sauver ceux qu'elle aime, Sally se questionne sur l'avenir qu'elle souhaite réellement - et sur ce qu'elle est prête à sacrifier pour l'obtenir.