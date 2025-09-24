Eidolon, Seigneur Commandeur Primus des Empereur's Children, a revendiqué bien des titres tout au long des annales de son infamie. Il est l'Exemplaire et le Ressucité, le Sans-âme, le Marteau Aurique. Maintenant, tombé en disgrâce au regard de son Primarque, il se taille un chemin vers Terra, où la culmination de la grande Hérésie d'Horus se prépare. Mais cajolé et provoqué par les fléaux rusés du Warp - et une entité dont les vérités murmurées repoussent même les limites de sa crédulité - il se retrouve échoué quelque part autour de Tatricala, un monde où les fantômes de son passé le hantent à chaque pas de son avancée vers son destin. Il doit à présent faire le choix de quelle vie il veut mener... et quelle part de son âme il est prêt à sacrifier pour s'y tenir. Car si Eidolon ne parvient pas à bannir ses démons, c'est eux qui lui feront rejoindre leurs rangs.