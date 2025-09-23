Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Retour à Lacan

Massimo Recalcati

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec Lacan, la psychanalyse retrouve son feu originel. On ne peut pas rencontrer sa parole sans être conquis. Dans le livre Retour à Lacan, Massimo Recalcati explore la pensée du célèbre psychanalyste français, considéré comme une figure fondamentale de la psychanalyse post-freudienne. Recalcati analyse les concepts clés de Lacan, tels que le désir, la jouissance et la subjectivité, en soulignant leur impact sur la clinique psychanalytique et la philosophie contemporaine. A travers un langage accessible, le texte guide le lecteur à travers la complexité de la pensée lacanienne, abordant des thèmes tels que le stade du miroir, le Nom du Père et l'angoisse. C'est un travail qui nous invite à réfléchir sur le rôle de l'inconscient et la responsabilité éthique du sujet. Une contribution précieuse pour ceux qui veulent approfondir la psychanalyse et son lien avec d'autres disciplines.

Par Massimo Recalcati
Chez Editions Stilus

|

Auteur

Massimo Recalcati

Editeur

Editions Stilus

Genre

Lacan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Retour à Lacan par Massimo Recalcati

Commenter ce livre

 

Retour à Lacan

Massimo Recalcati

Paru le 23/09/2025

186 pages

Editions Stilus

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095543626
9791095543626
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.