Avec Lacan, la psychanalyse retrouve son feu originel. On ne peut pas rencontrer sa parole sans être conquis. Dans le livre Retour à Lacan, Massimo Recalcati explore la pensée du célèbre psychanalyste français, considéré comme une figure fondamentale de la psychanalyse post-freudienne. Recalcati analyse les concepts clés de Lacan, tels que le désir, la jouissance et la subjectivité, en soulignant leur impact sur la clinique psychanalytique et la philosophie contemporaine. A travers un langage accessible, le texte guide le lecteur à travers la complexité de la pensée lacanienne, abordant des thèmes tels que le stade du miroir, le Nom du Père et l'angoisse. C'est un travail qui nous invite à réfléchir sur le rôle de l'inconscient et la responsabilité éthique du sujet. Une contribution précieuse pour ceux qui veulent approfondir la psychanalyse et son lien avec d'autres disciplines.