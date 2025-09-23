Inscription
#Beaux livres

La chaise rouge

Hervé Rabot

ActuaLitté
Avec La chaise rouge, Hervé Rabot nous propose une monographie, comme une traversée de son oeuvre initiée à la fin des années 70. Multiple et pluridisciplinaire, il est de ces artistes complets qui manie avec brio les images et les mots. Expérimentateur du médium photographique, il interroge les limites de la représentaion du monde visible ; couleur, noir et blanc, bougé, flou mais aussi la limite des grands genres : reportage, documentaire, paysage, nature morte, architecture, nu. Exploration qu'il mène en développant en parallèle d'autres moyens d'expression comme l'écrit et le dessin. Hervé Rabot a été prix Niépce en 1985 et a fait partie de la mission de la DATAR.

Par Hervé Rabot
Chez Trans Photographic Press

|

Auteur

Hervé Rabot

Editeur

Trans Photographic Press

Genre

Thèmes photo

La chaise rouge

Hervé Rabot

Paru le 07/10/2025

176 pages

Trans Photographic Press

38,00 €

9791090371729
