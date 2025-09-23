Inscription
Marie Bonaparte et la psychanalyse

Juan Pablo Lucchelli

ActuaLitté
La vie et l'oeuvre de Marie Bonaparte font l'objet d'un regain d'intérêt depuis la publication de sa correspondance avec Freud, parue en français en 2022 aux éditions Flammarion. Les relations entre ces deux figures de la psychanalyse sont d'autant plus passionnantes qu'elles s'étendent de 1925 à la mort de Sigmund Freud. La princesse Marie a été analysée par Freud pendant des années et l'on peut découvrir dans leur correspondance comment non seulement elle s'intéresse à son propre cas et aux progrès de son analyse avec Freud, mais aussi comment elle défend ses positions quant à la sexualité féminine, en réfutant souvent les vues théoriques de son cher maître. Juan Pablo Lucchelli défend l'hypothèse que Freud finit par modifier certains de ses points théoriques et cliniques relatifs à la sexualité féminine grâce au cas "Marie Bonaparte" . Dans ce nouvel essai, il éclaire d'un jour nouveau l'évolution des théories freudiennes sur la sexualité féminine, ce continent noir dont Marie Bonaparte détenait peut-être des clés d'exploration bien plus intimes que le maître lui-même.

Par Juan Pablo Lucchelli
Chez Champ social Editions

|

Auteur

Juan Pablo Lucchelli

Editeur

Champ social Editions

Genre

Essais

Marie Bonaparte et la psychanalyse

Juan Pablo Lucchelli

Paru le 23/09/2025

220 pages

Champ social Editions

20,00 €

9791034609475
© Notice établie par ORB
