Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Ecrire au bord du gouffre

Alain Brossat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet essai critique et engagé revient sur le Journal des années de guerre et l'essai séminal consacré par le philologue judéo-allemand Victor Klemperer à la langue nazie - LTI, Lingua Tertii Imperii. Il scrute la pratique de l'écriture de l'auteur, entendue comme art et manière de résister dans la langue à son saccage par une puissance infernale - l'Etat nazi. Il décrit la façon dont un universitaire, persécuté racial sous le IIIème Reich, se maintient en vie en ne renonçant jamais à l'activité intellectuelle et à l'observation critique de la société allemande mise au pas. Son Journal est un manuel de survie au bord de l'abîme. L'accent est porté sur les engagements sur lesquels Klemperer ne transige jamais (son hostilité au sionisme, son indifférence religieuse, son rejet du romantisme, son attachement aux Lumières...) et aux échos toujours plus vifs que cette endurance rencontre dans notre présent.

Par Alain Brossat
Chez Mimesis

|

Auteur

Alain Brossat

Editeur

Mimesis

Genre

Linguistique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ecrire au bord du gouffre par Alain Brossat

Commenter ce livre

 

Ecrire au bord du gouffre

Alain Brossat

Paru le 23/09/2025

358 pages

Mimesis

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788869764806
9788869764806
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.