Le jeune Roi Gérard a tout, absolument tout, et encore plus : perruques à perroquets, carosses, bassins, montgolfières, mais surtout tout un tas de sujets et de voisins auxquels il est bien fier de montrer combien il possède tout (et encore plus), car ce que le Roi Gérard aime par dessus tout c'est d'épater tout le monde. Pourtant, lors de son anniversaire auquel il a convié cinquante mille personnes, un mauvais concours de circonstances menace de lui faire perdre tout ce qu'il possède. Comment surmonter une épreuve pareille quand on est le roi des fanfarons ? Comment vivre après cela, avec rien, et encore moins ? Avec son trait irrésistible et son traitement graphique en couleurs franches, Emanuele Benetti signe avec ce livre un conte drôle et impertinent qui nous apprend, en demi-teintes, que le bonheur n'est pas dans la possession !