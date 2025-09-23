Entre humour et fantastique, entre huis-clos et déferlante imaginaire, "Kalevalo contre la Machine" est l'histoire d'un des derniers "Voïggiators", ces hommes qui voyagent dans les livres. Cette histoire est celle d'Eponymus Schwartz, enlevé et interrogé de manière musclée par un duo d'agents qui veulent lui faire avouer l'existence de Kalevalo, quelque part entre Cittadonna et Gynople, aux confins des Contrades et des Hinterbandes... Quelque part dans un livre oublié où le Voïggiator a traîné ses guêtres et son chapeau. Mais où est donc Kalevalo, ce haut-lieu mystérieux et secret, situé au fin fond d'un livre, et qui se dresse contre la Machine dont les deux agents sont les séides ? Eponymus Schwartz a plus d'un tour dans sa besace quantique, mais cela suffira-t-il à protéger jusqu'au bout Kalevalo contre la Doxa, à résoudre la confrontation entre " Le Vécio " et son demi-frère Bulgari, à triompher de Elsewhere I. A. , contrecarrer la Machine et sauver la mémoire de l'HumanitéA ? That is the question, isn'itA ? Mario Morisi, auteur prolifique, qui a écrit sous son nom et sous le pseudo de Mario Absentès, a commencé il y a plus de quarante ans son voyage dans les livres. Kalevalo contre la Machine (les amoureux de légendes nordiques auront fait le lien avec le " KalevalaA " finnois) est la mise en abyme quantique, non dénuée d'humour, d'une prise de conscience de la manipulation sociale, qui renvoie à Orwell, à Borges, à Paasillina ou au John Carpenter de " Invasion Los AngelesA "... Mario Morisi, né en Italie, vit en France, entre Besançon et Marseille.