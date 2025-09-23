Inscription
#Roman francophone

Hiver, chute, vie

Wonwoo Kim

ActuaLitté
"Partout, des mots traînent. J'en ramasse un, et j'écris à partir de lui. Autour de ce mot, les mots se déploientet deviennent des poèmes. Une pierre tombe dans l'eau calme : une onde se forme, puis rencontre un petit caillou, et devient une nouvelle onde. J'ai toujours voulu écrire comme ça. Le dernier mot de chaque poème de ce livredevient le premier du poème suivant. On partira en hiverOn passera par la chute, pour aboutir à la vie". Le recueil HIVER CHUTE VIE est né d'un geste poétique singulier, qui part du réel pour en extraire des mots comme des fragments vivants, micro-organismes linguistiques prélevés dans l'observation de vivre, transporté in vitro, et que l'auteur va cultiver sur la page. En les laissant se répandre, former de l'un à l'autre un développement comme une germination de sens et de formes, le poème survient, produit d'une opération de chimie mentale où c'est l'imaginaire même de l'auteur qui fait office de réactif. Des poèmes comme des évènements naturels, les éléments chiffrés ou codés d'une matrice originelle, à moins qu'il ne s'agisse de cellules poétiques soumises au microscope du livre... . chacun éprouvera ce recueil comme il le souhaite, dans le sens qu'il veut, à 360 degrés, pour laisser s'iriser en lui les reflets de cette expérience poétique.

Par Wonwoo Kim
Chez Editions du bunker

|

Auteur

Wonwoo Kim

Editeur

Editions du bunker

Genre

Poésie

Hiver, chute, vie

Wonwoo Kim

Paru le 23/09/2025

144 pages

Editions du bunker

18,00 €

9782487510098
© Notice établie par ORB
