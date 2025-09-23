La collection 100 % Réussite CAPES, à destination des étudiants de licence, propose des manuels sur les thèmes au programme du CAPES d'histoire-géographie. Dans chaque ouvrage, on trouve : - Des cours complets sous forme de chapitres structurés ; - Des fiches pour retenir l'essentiel ; - Des mises au point épistémologiques, du vocabulaire et des zooms pour découvrir les notions, les acteurs et les exemples ; - Des pistes bibliographiques et numériques pour approfondir ; - Des méthodes détaillées pour réussir les épreuves ; - De nombreux sujets corrigés et des croquis pour s'entraîner. Géographie de la mondialisation La mondialisation est une clef indispensable pour analyser les grandes dynamiques de l'espace mondialisé, avec ses flux, ses territoires, ses acteurs. Processus éminemment géographique de formation d'un espace d'échelle mondiale, le Monde, la mondialisation est envisagée ici dans le temps long et comme un processus multidimensionnel engendrant de nouvelles configurations spatiales ainsi que des rapports de force entre acteurs à différentes échelles.