Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le droit des sociétés en schémas

Isabelle Baudet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'objectif de la collection " Le droit en schémas " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des schémas explicatifs en page de droite. Très didactique, ces manuels ont été conçus à partir de trois choix méthodologiques : - la mise en avant des distinctions fondamentales, - la reprise des mêmes problèmes sous des angles différents, - un effort de mise en perspective afin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et des ruptures. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de Licence 3 de droit, des écoles de commerce, aux candidats aux concours d'accès au CRFPA et à l'ENM et aux professionnels. Isabelle Baudet est titulaire d'un doctorat en droit privé et a exercé en tant qu'avocate. Elle est aujourd'hui enseignant-chercheur et professeur associé à La Rochelle Business School.

Par Isabelle Baudet
Chez Ellipses

|

Auteur

Isabelle Baudet

Editeur

Ellipses

Genre

Droit des sociétés

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le droit des sociétés en schémas par Isabelle Baudet

Commenter ce livre

 

Le droit des sociétés en schémas

Isabelle Baudet

Paru le 23/09/2025

214 pages

Ellipses

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108165
9782340108165
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.