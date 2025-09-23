Le droit des sociétés en schémas

L'objectif de la collection " Le droit en schémas " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des schémas explicatifs en page de droite. Très didactique, ces manuels ont été conçus à partir de trois choix méthodologiques : - la mise en avant des distinctions fondamentales, - la reprise des mêmes problèmes sous des angles différents, - un effort de mise en perspective afin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et des ruptures. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de Licence 3 de droit, des écoles de commerce, aux candidats aux concours d'accès au CRFPA et à l'ENM et aux professionnels. Isabelle Baudet est titulaire d'un doctorat en droit privé et a exercé en tant qu'avocate. Elle est aujourd'hui enseignant-chercheur et professeur associé à La Rochelle Business School.