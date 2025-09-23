Le droit international public en schémas

L'objectif de la collection " Le droit en schémas " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des schémas explicatifs en page de droite. Très didactique, ces manuels ont été conçus à partir de trois choix méthodologiques : - la mise en avant des distinctions fondamentales, - la reprise des mêmes problèmes sous des angles différents, - un effort de mise en perspective afin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et des ruptures. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants de Licence 2 et Master de Droit, - aux candidats au concours d'accès au CRFPA et à ENM. Auteurs Augustine Atry est attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Lille. Camille Cressent est doctorante contractuelle en droit public à l'université de Lille, elle est en parallèle juriste assistante placée au Parquet général de la Cour d'appel de Douai. Ludivine Luc est doctorante contractuelle en droit international public chargée d'enseignements, membre de l'Equipe de droit public du CRDP à l'université de Lille.