Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Droit du travail

Thibault Lahalle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le présent ouvrage analyse de manière à la fois exhaustive et synthétique le droit du travail à travers l'étude de ses relations individuelles (première partie) et collectives (deuxième partie). L'objectif est de guider le lecteur dans les arcanes d'une discipline aussi complexe et mouvante que passionnante pour comprendre notamment le fonctionnement de la vie économique. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence 3 de droit ; - aux candidats aux concours d'accès au CRFPA et à ENM. - aux professionnels du droit social. Thibault Lahalle est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'université de Créteil où il dirige aussi le master de droit social.

Par Thibault Lahalle
Chez Ellipses

|

Auteur

Thibault Lahalle

Editeur

Ellipses

Genre

Droit du travail et de l'emplo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit du travail par Thibault Lahalle

Commenter ce livre

 

Droit du travail

Thibault Lahalle

Paru le 23/09/2025

521 pages

Ellipses

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340106062
9782340106062
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.