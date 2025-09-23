L'essentiel de l'introduction générale au droit

L'introduction au droit est une étape fondamentale pour tout étudiant en droit, permettant de comprendre les bases sur lesquelles reposent toutes les branches du droit. Cet ouvrage se veut une véritable porte d'entrée vers l'univers juridique, en présentant de manière claire et concise les principes fondamentaux qui structurent le droit français et international. Cet ouvrage est à jour des réformes récentes, telles que la réforme de la procédure civile, les évolutions législatives sur le droit de la famille et du travail, et l'impact des normes européennes et internationales sur le droit national. Les points forts : L'ouvrage propose une introduction claire et méthodique aux grandes notions juridiques, avec des explications simples, des exemples pratiques pour faciliter la compréhensionChaque chapitre est conçu pour guider l'étudiant, en abordant successivement l'histoire du droit, les sources du droit, le système juridique français et les notions de base telles que les actes juridiques, la responsabilité, les droits subjectifs, etc. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux étudiants en droit qu'à toute personne souhaitant acquérir une connaissance du droit. Il leur permettra de comprendre les enjeux majeurs du système juridique et de développer une base solide pour poursuivre leurs études de droit.