Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'essentiel de l'introduction générale au droit

Sophie Druffin-Bricca

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'introduction au droit est une étape fondamentale pour tout étudiant en droit, permettant de comprendre les bases sur lesquelles reposent toutes les branches du droit. Cet ouvrage se veut une véritable porte d'entrée vers l'univers juridique, en présentant de manière claire et concise les principes fondamentaux qui structurent le droit français et international. Cet ouvrage est à jour des réformes récentes, telles que la réforme de la procédure civile, les évolutions législatives sur le droit de la famille et du travail, et l'impact des normes européennes et internationales sur le droit national. Les points forts : L'ouvrage propose une introduction claire et méthodique aux grandes notions juridiques, avec des explications simples, des exemples pratiques pour faciliter la compréhensionChaque chapitre est conçu pour guider l'étudiant, en abordant successivement l'histoire du droit, les sources du droit, le système juridique français et les notions de base telles que les actes juridiques, la responsabilité, les droits subjectifs, etc. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux étudiants en droit qu'à toute personne souhaitant acquérir une connaissance du droit. Il leur permettra de comprendre les enjeux majeurs du système juridique et de développer une base solide pour poursuivre leurs études de droit.

Par Sophie Druffin-Bricca
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Sophie Druffin-Bricca

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Introduction historique au dro

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'essentiel de l'introduction générale au droit par Sophie Druffin-Bricca

Commenter ce livre

 

L'essentiel de l'introduction générale au droit

Sophie Druffin-Bricca

Paru le 23/09/2025

160 pages

Gualino Editeur

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297285308
9782297285308
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.