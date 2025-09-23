Informée par un anonyme d'un héritage inattendu, Dalia quitte Londres et retourne dans son pays natal, la Lituanie. Pour prouver ses liens avec un parent inconnu, elle s'attelle à remonter le fil du passé et à recueillir les souvenirs de sa mère. Celle-ci tente alors de raconter deux siècles d'histoire familiale : une galerie de personnages et de destins se dresse, au détour des archives et des replis de l'Histoire. Mais peu à peu, la maladie gagne la mère, la folie la guette, et ses récits deviennent de plus en plus incertains. A mesure que les souvenirs se bousculent, de mystérieux hommes en noir surgissent dans la vie des deux femmes, bien décidés à enrayer le fragile travail de transmission. Blanc contre Noir invite à réfléchir à ces moments où les rôles familiaux s'inversent - quand les enfants deviennent responsables de leurs parents -, à ce que l'on hérite sans le savoir - fortune et secrets de famille -, et à ces questions que l'on ne pose pas, ou que l'on pose trop tard, lorsque les réponses risquent de ne plus jamais pouvoir être données.