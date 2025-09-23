Informée par un anonyme d'un héritage inattendu, Dalia quitte Londres et retourne dans son pays natal, la Lituanie. Pour prouver ses liens avec un parent inconnu, elle s'attelle à remonter le fil du passé et à recueillir les souvenirs de sa mère. Celle-ci tente alors de raconter deux siècles d'histoire familiale : une galerie de personnages et de destins se dresse, au détour des archives et des replis de l'Histoire. Mais peu à peu, la maladie gagne la mère, la folie la guette, et ses récits deviennent de plus en plus incertains. A mesure que les souvenirs se bousculent, de mystérieux hommes en noir surgissent dans la vie des deux femmes, bien décidés à enrayer le fragile travail de transmission. Blanc contre Noir invite à réfléchir à ces moments où les rôles familiaux s'inversent - quand les enfants deviennent responsables de leurs parents -, à ce que l'on hérite sans le savoir - fortune et secrets de famille -, et à ces questions que l'on ne pose pas, ou que l'on pose trop tard, lorsque les réponses risquent de ne plus jamais pouvoir être données.
Par
Danutė Kalinauskaitė, Miglė Dulskytė Chez
Les Editions Bleu & Jaune
