Une femme porte-bonheur

En découvrant la vie de sa grand-mère née à Pyongyang à l'aube du XXème siècle, une jeune Américaine ouvre une fenêtre sur l'histoire de la condition féminine en Corée. Avec pour point de départ le besoin intime et universel de concilier son héritage culturel familial avec celui de son pays d'accueil, Helie Lee nous entraîne dans un magnifique récit biographique aux tournures de roman d'aventures historique. Dans une petite maison jaune au coeur du quartier coréen de Los Angeles, Baek Hong-yong, quatre-vingts ans, raconte l'histoire de sa vie à sa petite-fille. Cette dernière vient de rentrer aux Etats-Unis après deux années passées en Corée du Sud et en Chine, où elle était partie se confronter à la culture et à l'histoire des deux femmes qui l'impressionnent le plus : sa mère et sa grand-mère. Baek Hong-yong est née à Pyongyang en 1912, dans une Corée alors unifiée, mais soumise à l'occupation japonaise. Dès l'âge de neuf ans, les rôles prescrits aux femmes - fille obéissante et réservée, ménagère accomplie - lui sont transmis par sa mère. Après un mariage arrangé et la naissance de trois enfants, elle suit son mari quand il décide d'installer sa famille en Chine pour échapper à l'oppression japonaise. En Chine, grâce à son esprit d'entreprise et son sang-froid, elle devient une femme riche et subvient largement aux besoins de sa famille par le traffic d'opium. De retour en Corée après la capitulation du Japon, elle est précipitée dans la guerre civile et doit se battre pour tenter de sauver son mari et ses enfants des communistes qui ont pris le pouvoir à Pyongyang. L'intelligence et la persévérance de l'héroïne, son ingénieuse utilisation des ressources accordées aux femmes dans une société confucéenne pensée par et pour les hommes, sa fidélité à la culture et aux traditions de son pays natal en font un personnage lumineux et attachant, un témoignage unique et historique d'une vie de femme au Pays du Matin calme. Helie Lee est née à Séoul le 29 août 1963. Elle grandit en Californie où sa famille a émigré dans les années 1970. Après des études à UCLA et l'obtention d'une maîtrise en sciences politiques en 1986, elle éprouve le besoin de se confronter à ses racines coréennes et décide de partir en Corée du Sud et en Chine, De cette quête d'identité naîtra son premier récit biographique : "Une femme porte-bonheur" (Still Life with Rice, 1997). En 2002 elle publie une suite : "In the Absence of Sun" (à paraître en français) qui décrit en détail les étapes et les risques pris pour permettre la défection de son oncle et de sa famille de Corée du Nord. Helie Lee réalise également des documentaires et donne régulièrement des conférences sur son double héritage culturel américain et coréen ainsi que sur la question des droits de l'homme pour les réfugiés nord-coréens. Clémence Perrin-McCraven est née aux Etats-Unis de parents français et a passé son enfance sous le soleil d'Amérique latine. Rentrée en France, elle a mené des études de sciences-politiques et d'ingénierie multimédia avant de devenir game-designer, chef de projet numérique, éditrice de guides de voyage et dernièrement technicienne lumière dans le spectacle vivant. C'est à la faveur du confinement qu'elle a repris des études et obtenu un master de traduction littéraire à l'université Diderot, Paris 7, qu'elle a obtenu en 2021. Ce roman est sa troisième traduction.