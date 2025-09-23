Nude Interiors

Dans le monde en pleine évolution de la décoration d'intérieur, le terme " nude " a transcendé ses associations traditionnelles avec la simplicité et l'austérité. Aujourd'hui, les intérieurs nus représentent une réimagination audacieuse du minimalisme - des espaces aussi sensuels que sophistiqués, mêlant des tons pastel chauds à des pièces de design sélectionnées pour créer des environnements qui sont tout sauf ennuyeux. Cette nouvelle approche remet en question l'idée que le minimalisme est synonyme de vide. Au contraire, elle fait la part belle aux détails, aux textures et à l'art, pour créer des espaces qui se sentent vivants, intentionnels et profondément personnels.