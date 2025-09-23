Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Les arbres ici parlent aussi l'arabe

Lionel Felchlin, Usama Al Shahmani

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jeune homme, Usama a fui l'Irak pour la Suisse, où il se A­retrouve dans un centre d'asile en Thurgovie. En tant qu'étranger, ne A­maîtrisant pas la langue, sans travail ni argent il se sent perdu et désorienté. Il cherche à se construire une nouvelle vie sans pour autant perdre le lien avec son pays d'origine. En pleine procédure d'asile, il apprend que son frère Ali a disparu de Bagdad sans laisser de traces. Dans son désespoir - face à l'éloignement de l'Irak et de sa famille là-bas, le narrateur se tourne vers la forêt, un lieu où il se sent accepté et libre. Un refuge, mais aussi un espace métaphorique dans lequel naît la littérature. Dans son premier roman, Usama Al Shahmani raconte le clivage entre deux mondes, les fragments d'une patrie et l'espoir d'une vie nouvelle avec une A­poésie extraordinaire qui transcende les frontières dans un A­plaidoyer pour la compassion envers l'ensemble du vivant.

Par Lionel Felchlin, Usama Al Shahmani
Chez La Veilleuse Editions

|

Auteur

Lionel Felchlin, Usama Al Shahmani

Editeur

La Veilleuse Editions

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les arbres ici parlent aussi l'arabe par Lionel Felchlin, Usama Al Shahmani

Commenter ce livre

 

Les arbres ici parlent aussi l'arabe

Usama Al Shahmani trad. Lionel Felchlin

Paru le 23/09/2025

224 pages

La Veilleuse Editions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889780327
9782889780327
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.