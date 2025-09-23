Les arbres ici parlent aussi l'arabe

Jeune homme, Usama a fui l'Irak pour la Suisse, où il se A­retrouve dans un centre d'asile en Thurgovie. En tant qu'étranger, ne A­maîtrisant pas la langue, sans travail ni argent il se sent perdu et désorienté. Il cherche à se construire une nouvelle vie sans pour autant perdre le lien avec son pays d'origine. En pleine procédure d'asile, il apprend que son frère Ali a disparu de Bagdad sans laisser de traces. Dans son désespoir - face à l'éloignement de l'Irak et de sa famille là-bas, le narrateur se tourne vers la forêt, un lieu où il se sent accepté et libre. Un refuge, mais aussi un espace métaphorique dans lequel naît la littérature. Dans son premier roman, Usama Al Shahmani raconte le clivage entre deux mondes, les fragments d'une patrie et l'espoir d'une vie nouvelle avec une A­poésie extraordinaire qui transcende les frontières dans un A­plaidoyer pour la compassion envers l'ensemble du vivant.