Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Une magie de tempêtes et de ténèbres

Nicolas Fern

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsque son pouvoir d'Attrape-Vent s'éveille, Elya intègre l'Académie de Cité-Nuage où elle apprend à diriger les redoutables Perce-Brume, ces vaisseaux qui sillonnent la Mer de Nuages. Mais, secrètement, elle ne poursuit qu'un seul but : venger la mort de sa soeur, tuée par un Tisse-Nuit. Pourtant ces derniers sont censés avoir tous été éliminés pendant la Grande Guerre. Sur la Troisième-Ile, Ruynn ne souhaite que survivre. Grâce à sa capacité à dompter les Ténèbres, il travaille pour le compte de la Guilde, seule entité capable de défier la puissante et dévastatrice Cité-Nuage. Lors de sa dernière mission, Ruynn rencontre Elya, envoyée sur son Ile par ses supérieurs. Mais, alors que le Tisse-Nuit et l'Attrape-Vent s'affrontent, ils se retrouvent mêlés à un complot dont les implications les dépassent et que seule leur alliance pourrait leur permettre de déjouer.

Par Nicolas Fern
Chez Au loup éditions

|

Auteur

Nicolas Fern

Editeur

Au loup éditions

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une magie de tempêtes et de ténèbres par Nicolas Fern

Commenter ce livre

 

Une magie de tempêtes et de ténèbres

Nicolas Fern

Paru le 23/09/2025

350 pages

Au loup éditions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382020524
9782382020524
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.