Une magie de tempêtes et de ténèbres

Lorsque son pouvoir d'Attrape-Vent s'éveille, Elya intègre l'Académie de Cité-Nuage où elle apprend à diriger les redoutables Perce-Brume, ces vaisseaux qui sillonnent la Mer de Nuages. Mais, secrètement, elle ne poursuit qu'un seul but : venger la mort de sa soeur, tuée par un Tisse-Nuit. Pourtant ces derniers sont censés avoir tous été éliminés pendant la Grande Guerre. Sur la Troisième-Ile, Ruynn ne souhaite que survivre. Grâce à sa capacité à dompter les Ténèbres, il travaille pour le compte de la Guilde, seule entité capable de défier la puissante et dévastatrice Cité-Nuage. Lors de sa dernière mission, Ruynn rencontre Elya, envoyée sur son Ile par ses supérieurs. Mais, alors que le Tisse-Nuit et l'Attrape-Vent s'affrontent, ils se retrouvent mêlés à un complot dont les implications les dépassent et que seule leur alliance pourrait leur permettre de déjouer.