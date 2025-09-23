Le droit des successions et des libéralités en schémas

L'objectif de la collection " Le droit en schémas " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des schémas explicatifs en page de droite. Très didactique, ces manuels ont été conçus à partir de trois choix méthodologiques : - la mise en avant des distinctions fondamentales, - la reprise des mêmes problèmes sous des angles différents, - un effort de mise en perspective afin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et des ruptures. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Master de Droit, préparant le DIMN et aux candidats aux concours d'accès au CRFPA et à ENM. Brigitte Belloir-Caux est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Rouen.