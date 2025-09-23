Le droit de la concurrence en cartes mentales

Au-delà de la simple synthèse, l'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Pour cela, ils offrent une approche visuelle des notions essentielles, et parfois complexes, du cours grâce à de nombreuses cartes mentales. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Master de Droit. Lucas Bettoni est maître de conférences en droit privé à l'Institut National Universitaire Champollion et membre du centre du Droit des Affaires à l'université Toulouse Capitole.