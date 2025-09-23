Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le droit de la concurrence en cartes mentales

Lucas Bettoni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au-delà de la simple synthèse, l'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Pour cela, ils offrent une approche visuelle des notions essentielles, et parfois complexes, du cours grâce à de nombreuses cartes mentales. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Master de Droit. Lucas Bettoni est maître de conférences en droit privé à l'Institut National Universitaire Champollion et membre du centre du Droit des Affaires à l'université Toulouse Capitole.

Par Lucas Bettoni
Chez Ellipses

|

Auteur

Lucas Bettoni

Editeur

Ellipses

Genre

Concurrence, consommation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le droit de la concurrence en cartes mentales par Lucas Bettoni

Commenter ce livre

 

Le droit de la concurrence en cartes mentales

Lucas Bettoni

Paru le 23/09/2025

200 pages

Ellipses

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340107823
9782340107823
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.