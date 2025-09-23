L'essentiel du régime général des obligations

Une présentation rigoureuse et à jour du régime général des obligations Le régime général des obligations englobe les règles communes à toutes les obligations indépendamment de leur source qui peut être contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle ou encore légale. Une fois née, une obligation vit, circule, peut se transformer et enfin s'éteint. L'ouvrage offre une présentation des règles permettant d'assurer la sauvegarde du droit de créance, de l'obligation plurale, des opérations sur obligations (la cession de créance et de dette, la novation, la délégation) et de l'extinction des obligations par le paiement simple et le paiement avec subrogation. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence et master, permet de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Cette nouvelle édition intègre les dernières réformes législatives et réglementaires ainsi que la jurisprudence récente.