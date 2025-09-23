Revue Droit & Littérature N° 9/2025

Là où se déploie le monde... Droit et littérature : formes et sens à même l'histoire sous la direction de Sandra Travers de Faultrier avec le concours de Nicolas Dissaux, Yves-Edouard Le Bos et Laurent Loty Ouverture, par Sandra Travers de Faultrier Possibilités d'un dialogue La haine du droit dans la littérature, par Yves-Edouard Le Bos Un poète au tribunal ou l'artisanat poétique à l'épreuve d'un lieu de justice, par Jean-Paul Honoré Dans la nuit de l'écriture ou De la confusion des savoirs à leur lente clarification, par Gisèle Bienne Etre juge et vouloir écrire, par Odile Barral Les personnages de la pensée L'auteur au croisement du droit et de la littérature, par Marco Antônio Sousa Alves Bâtardise ou filiation illégitime : comment la littérature s'est emparée d'une notion juridique relative à la filiation, par Anne-Elisabeth Crédeville L'animisme en droit et en littérature : de quelques embûches et malentendus, par Judith Sarfati-Lanter Coupable ou non coupable ? Le sujet et son désir de justice, par Véronique Taquin Une généalogie de la justice, par Jacques Athanase Gilbert Libérer le monde de l'emprise religieuse : Zola romancier de la laïcité dans Vérité, par Sophie Delbrel La langue du IIIe millénaire. Comment on parle ou la responsabilité en miettes, par Marie-Hélène Boblet Des formes à l'oeuvre Roman sociologique et sociologie du droit. Du roman réaliste à l'ethnographie de soi, par Nicolas Mathey Scénographie de l'ennui : l'enquête du coroner dans le roman policier à énigme, par Nicolas Bareit Là où s'est démis le droit, règne la violence la plus brutale, que peut alors la poésie ? , par Colette Camelin Le viol ou la puissance mobilisatrice des récits, par Denis Salas Pour une poésie du droit ? , par Myriam Roman Créance de sens Le fait divers : un récit entre droit et littérature, par Christine Baron Le roman de procédure contemporain, ou comment saisir le réel, par Marion Mas Généalogie de la norme et de la valeur : de la Révolution citoyenne au solipsisme de l'idéal, par Daphné Vignon Utopie constituante, par Laurent Loty Régime juridique et récit social : quel rapport ? , par François Ost Ouvrir les mots : dynamique représentationnelle et vie désirante, par Sandra Travers de Faultrier