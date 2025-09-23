Code Camille

Etre amoureuse de ses profs, c'est un truc de bon élève. Camille n'est pas bonne élève, sauf en informatique. Et Camille d'habitude n'est pas amoureuse de ses profs. Sauf de Madame Marchand. Depuis la sixième. Et comme maintenant Camille est en troisième, ça commence à faire longtemps. Mais cette année, Camille a un plan. Chargée de numériser les grands textes littéraires étudiés en classe, elle va y glisser des mots d'amour pour sa professeure qui finira, c'est certain, par l'aimer en retour. Car il est impossible de résister à un amour aussi grand que celui de Camille, surtout quand la déclaration est fourrée, comme dans une datte, dans les textes d'auteurs aussi grands. Camille réussira-t-elle à persuader sa prof de français de venir se promener avec elle sur les bords de la rivière pour y parler... d'amourâ¯? Ce n'est pas certain, car Ludivine Marchand a d'autres préoccupations... Mais, de texte en texte, de semestre en semestre, et comme se déroule le programme officiel des classes de troisième, Camille grandit et apprend à lire tout en en apprenant à aimer.