Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Code Camille

Sophie Rabau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Etre amoureuse de ses profs, c'est un truc de bon élève. Camille n'est pas bonne élève, sauf en informatique. Et Camille d'habitude n'est pas amoureuse de ses profs. Sauf de Madame Marchand. Depuis la sixième. Et comme maintenant Camille est en troisième, ça commence à faire longtemps. Mais cette année, Camille a un plan. Chargée de numériser les grands textes littéraires étudiés en classe, elle va y glisser des mots d'amour pour sa professeure qui finira, c'est certain, par l'aimer en retour. Car il est impossible de résister à un amour aussi grand que celui de Camille, surtout quand la déclaration est fourrée, comme dans une datte, dans les textes d'auteurs aussi grands. Camille réussira-t-elle à persuader sa prof de français de venir se promener avec elle sur les bords de la rivière pour y parler... d'amourâ¯? Ce n'est pas certain, car Ludivine Marchand a d'autres préoccupations... Mais, de texte en texte, de semestre en semestre, et comme se déroule le programme officiel des classes de troisième, Camille grandit et apprend à lire tout en en apprenant à aimer.

Par Sophie Rabau
Chez Editions L'Ire des marges

|

Auteur

Sophie Rabau

Editeur

Editions L'Ire des marges

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Code Camille par Sophie Rabau

Commenter ce livre

 

Code Camille

Sophie Rabau

Paru le 23/09/2025

192 pages

Editions L'Ire des marges

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791092173888
9791092173888
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.