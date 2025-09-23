Nos attentions particulières

Recevoir un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) à plus de 40 ans est souvent un vrai bouleversement. C'est ce qu'a vécu Laure Dasinieres. Cette découverte lui a permis de mettre des mots sur certains de ses comportements, mais l'a aussi amené·e à revisiter son passé, son présent et à repenser son futur. Les récits que Laure a rassemblés ici donnent la parole à des personnes diagnostiquées TDAH. Que leur a apporté le diagnostic ? Comment se sont-elles (re)construites ? Comment avancent-elles désormais dans leur vie professionnelle, amicale, amoureuse et familiale ? Destiné autant aux personnes qui vivent avec ce fonctionnement et à leurs proches, qu'aux professionnel·les de santé, de l'enseignement et des relations humaines, ce livre apporte un éclairage inédit sur un sujet aussi intime que d'actualité.