Laure Dasinieres

ActuaLitté
Recevoir un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) à plus de 40 ans est souvent un vrai bouleversement. C'est ce qu'a vécu Laure Dasinieres. Cette découverte lui a permis de mettre des mots sur certains de ses comportements, mais l'a aussi amené·e à revisiter son passé, son présent et à repenser son futur. Les récits que Laure a rassemblés ici donnent la parole à des personnes diagnostiquées TDAH. Que leur a apporté le diagnostic ? Comment se sont-elles (re)construites ? Comment avancent-elles désormais dans leur vie professionnelle, amicale, amoureuse et familiale ? Destiné autant aux personnes qui vivent avec ce fonctionnement et à leurs proches, qu'aux professionnel·les de santé, de l'enseignement et des relations humaines, ce livre apporte un éclairage inédit sur un sujet aussi intime que d'actualité.

Par Laure Dasinieres
Chez Double ponctuation

Auteur

Laure Dasinieres

Editeur

Double ponctuation

Genre

Connaissance de soi

Nos attentions particulières

Laure Dasinieres

Paru le 23/09/2025

200 pages

Double ponctuation

16,00 €

ActuaLitté
9782490855858
