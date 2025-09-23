Inscription
Entre les lignes

Stéphane Barsacq, Jean-Louis Tremblais

"Ce qui n'a jamais été publié" Jean-Louis Tremblais a été grand reporter au Figaro Magazine pendant 25 ans. Spécialiste de la politique étrangère, il a couvert plusieurs conflits pour son journal. Dans cet ouvrage, il a sélectionné une vingtaine de ses reportages sur les convulsions d'une planète en fusion : Kosovo, Cisjordanie, Afghanistan, Cachemire, Irak, Congo, Côte d'Ivoire, Somalie, Birmanie, Cambodge, Ukraine, etc. Il y a ajouté quelques aventures de presse n'ayant rien à voir avec la guerre mais dignes d'êtres racontées, parce que cocasses ou loufoques. "Le métier de journaliste consiste à passer la moitié de sa vie à parler de ce que l'on ne connaît pas, et l'autre moitié à taire ce que l'on sait" , dit-il en citant son maître ès reportage, Henri Béraud, l'égal d'Albert Londres pendant l'entre-deux-guerres. C'est pourquoi il a décidé de publier ici, non pas le reportage tel qu'il est paru à l'époque, mais le "making of" de chaque sujet, ce qui s'est vraiment passé sur le terrain et que le lecteur n'a jamais lu, n'a jamais su. L'auteur ne se met pas en scène. Loin de là, car il n'est pas toujours à son avantage dans ces tribulations multiples et variées. Il raconte, tout simplement, ce qu'il faut faire pour "rapporter" l'information. Un témoignage de terrain, unique et vécu, pour comprendre le monde tel qu'il est...

Par Stéphane Barsacq, Jean-Louis Tremblais
Chez Erick Bonnier

|

Auteur

Stéphane Barsacq, Jean-Louis Tremblais

Editeur

Erick Bonnier

Genre

Actualité médiatique internati

Entre les lignes

Jean-Louis Tremblais

Paru le 23/09/2025

250 pages

Erick Bonnier

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782367603209
© Notice établie par ORB
