Entre les lignes

"Ce qui n'a jamais été publié" Jean-Louis Tremblais a été grand reporter au Figaro Magazine pendant 25 ans. Spécialiste de la politique étrangère, il a couvert plusieurs conflits pour son journal. Dans cet ouvrage, il a sélectionné une vingtaine de ses reportages sur les convulsions d'une planète en fusion : Kosovo, Cisjordanie, Afghanistan, Cachemire, Irak, Congo, Côte d'Ivoire, Somalie, Birmanie, Cambodge, Ukraine, etc. Il y a ajouté quelques aventures de presse n'ayant rien à voir avec la guerre mais dignes d'êtres racontées, parce que cocasses ou loufoques. "Le métier de journaliste consiste à passer la moitié de sa vie à parler de ce que l'on ne connaît pas, et l'autre moitié à taire ce que l'on sait" , dit-il en citant son maître ès reportage, Henri Béraud, l'égal d'Albert Londres pendant l'entre-deux-guerres. C'est pourquoi il a décidé de publier ici, non pas le reportage tel qu'il est paru à l'époque, mais le "making of" de chaque sujet, ce qui s'est vraiment passé sur le terrain et que le lecteur n'a jamais lu, n'a jamais su. L'auteur ne se met pas en scène. Loin de là, car il n'est pas toujours à son avantage dans ces tribulations multiples et variées. Il raconte, tout simplement, ce qu'il faut faire pour "rapporter" l'information. Un témoignage de terrain, unique et vécu, pour comprendre le monde tel qu'il est...