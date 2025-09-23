Inscription
#Essais

60 étapes pour réussir en anglais

Fabien Fichaux

ActuaLitté
Voici l'outil de travail indispensable pour tout élève de prépa scientifique ou commerciale, pour les étudiants qui préparent Sciences Po, mais aussi pour tous les étudiants en licence, en cursus d'anglais ou en cours de scolarité à Sciences Po désirant acquérir des connaissances approfondies pour s'exprimer en anglais sur les problèmes de notre temps. Véritable guide pratique, ce livre se veut à la fois progressif et complet, avec une grande diversité de niveau. Chacune des 60 étapes vous permettra - grâce à une progression cohérente et rationnelle - de renforcer vos connaissances grammaticales, mais aussi de maîtriser un anglais riche et idiomatique, bagage nécessaire pour affronter les concours, ou examens, dans les meilleures conditions.

Par Fabien Fichaux
Chez Ellipses

|

Auteur

Fabien Fichaux

Editeur

Ellipses

Genre

Grandes écoles

60 étapes pour réussir en anglais

Fabien Fichaux

Paru le 23/09/2025

384 pages

Ellipses

34,00 €

ActuaLitté
