#Essais

Le droit fiscal général en tableaux

Messaoud Saoudi

L'objectif de la collection "Le droit en fiches et en tableaux" est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Chaque question est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - le cours traditionnel en page de gauche, - des tableaux récapitulatifs en page de droite. Très didactique, ces manuels ont été conçus à partir de trois choix méthodologiques : - la mise en avant des distinctions fondamentales, - la reprise des mêmes problèmes sous des angles différents, - un effort de mise en perspective afin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et des ruptures. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence de Droit, - aux étudiants des IEP, - aux candidats aux concours administratifs. Saoudi Messaoud est maître de conférences en droit public à l'Université de Lyon.

Par Messaoud Saoudi
Chez Ellipses

|

Auteur

Messaoud Saoudi

Editeur

Ellipses

Genre

Droit fiscal

Le droit fiscal général en tableaux

Messaoud Saoudi

Paru le 23/09/2025

432 pages

Ellipses

32,00 €

