Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le pouvoir discrétionnaire en pratiques

Annalisa LENDARO

De quoi le pouvoir discrétionnaire est-il le nom ? En quoi se distingue-t-il de l'arbitraire ? En quelles pratiques s'incarne-t-il ? Que nous disent-elles de l'état de la démocratie ? Quels sont les outils méthodologiques les plus pertinents pour l'étudier ? En se fondant sur des enquêtes récentes et originales, en s'inspirant d'une actualité brûlante allant de l'usage de l'état d'urgence au niveau national aux négociations informelles au sein d'une collectivité territoriale, les contributions réunies dans cet ouvrage éclairent les différentes facettes du discrétionnaire en montrant d'une part les interactions et les contextes organisationnels qui façonnent les pratiques de ceux qui en font usage, d'autre part leurs conséquences sociopolitiques et morales en matière d'accès aux droits et de justice sociale. Points forts Une réflexion originale et utile sur le pouvoir discrétionnaire, qui invite à s'interroger sur la place des bornes juridiques du pouvoir dans les systèmes dits démocratiques, à l'heure où l'Etat de droit semble attaqué de toutes parts.

Chez LGDJ

Editeur

LGDJ

Genre

Histoire du droit

Paru le 23/09/2025

180 pages

29,00 €

9782275161525
