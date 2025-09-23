Le droit du dommage corporel

Cet ouvrage a pour objet de couvrir toute la question du dommage corporel, d'une part les aspects de responsabilité civile, d'autre part l'indemnisation des dommages corporels. Sont ainsi étudiés : - les victimes : victime directe / indirecte, aggravation et consolidation des dommages, faute de la victime... - les outils du dommage corporel : outils d'évaluation (expertise, barèmes), outils d'indemnisation (nomenclatures, bases de données, barèmes) - les règles de l'indemnisation : forme de la réparation, aspects fiscaux, voies d'exécution - les préjudices réparables : patrimoniaux, extrapatrimoniaux, victime indirecte - les voies de l'indemnisation des victimes : compensation, indemnisation, assurance... - la liquidation de l'indemnisation : jugement transaction - les recours entre payeurs Points forts - Un ouvrage tourné vers la pratique, avec des données chiffrées - A jour des derniers textes et jurisprudences - Un auteur spécialiste de la matière (formations et nombreux articles en la matière)