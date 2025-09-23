Inscription
Le cinéma de Tsai Ming-liang

Matthieu Kolatte

Lauréat du Lion d'or (Vive l'amour, 1994) et du Grand prix du jury (Les chiens errants, 2013) à Venise, du Grand prix du jury à Berlin (La Rivière, 1997), trois fois en compétition pour la Palme d'or à Cannes (Le Trou, 1998 , Et là-bas, quelle heure est-il, 2001 , Visage, 2009), Tsai Mingliang compte parmi les réalisateurs les plus célébrés de notre temps. Basée sur un schéma d'analyse innovant, cette étude éclaire les mécanismes de son langage cinématographique. La première partie (Le rêve) examine la manière dont ses films, en adoptant une logique comparable à celle des rêves, nous font entrer dans les méandres de la psyché des personnages. La deuxième (Le réel) montre comment une observation attentive du réel et de la façon dont les corps s'y inscrivent permet au cinéaste de relever les indices des tensions qui travaillent ses créatures. La troisième (L'humain) expose la vision, philosophique et humaniste, que le cinéma de Tsai offre de l'Homme.

Par Matthieu Kolatte
Chez Mimesis

Auteur

Matthieu Kolatte

Editeur

Mimesis

Genre

Essais

Le cinéma de Tsai Ming-liang

Matthieu Kolatte

Paru le 23/09/2025

258 pages

Mimesis

22,00 €

9788869764837
© Notice établie par ORB
