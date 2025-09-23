Complément idéal des logiciels d'actes, le Guide de la rédaction des actes notariés a été conçu pour répondre aux attentes des professionnels du Notariat : rédiger un acte, vérifier le droit applicable et les formalités à accomplir, accompagner la montée en compétences des collaborateurs... Il rassemble plus de 160 fiches pratiques couvrant les quatre grands domaines d'exercices : - famille, patrimoine : adoption, succession, testament, donation, contrat de mariage, legs... - actes courants, immobilier : baux, cautionnement, compromis, crédit-bail, hypothèque, prêt, promesse de vente, vente... - rural : bail, fonds agricole, société, groupement... - entreprise : bail commercial, sûretés, sociétés (statuts, apports, cession, dissolution...) Chaque thème suit le même plan : - Présentation et fondements (notions, textes applicables...) - Constitution du dossier et formalités préalables - Formalités postérieures Points forts - Ouvrage très pratique, véritable outil de travail pour les notaires et leurs collaborateurs - Inclus de nouvelles fiches pratiques notamment en matière de déclaration de succession, de renonciation à succession et d'acceptation de succession, de cession d'office, de statut de SCI, de cession de parts sociales dans une SCI...