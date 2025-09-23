Inscription

#Essais

Guide de la rédaction des actes notariés

Christophe Vernières

Complément idéal des logiciels d'actes, le Guide de la rédaction des actes notariés a été conçu pour répondre aux attentes des professionnels du Notariat : rédiger un acte, vérifier le droit applicable et les formalités à accomplir, accompagner la montée en compétences des collaborateurs... Il rassemble plus de 160 fiches pratiques couvrant les quatre grands domaines d'exercices : - famille, patrimoine : adoption, succession, testament, donation, contrat de mariage, legs... - actes courants, immobilier : baux, cautionnement, compromis, crédit-bail, hypothèque, prêt, promesse de vente, vente... - rural : bail, fonds agricole, société, groupement... - entreprise : bail commercial, sûretés, sociétés (statuts, apports, cession, dissolution...) Chaque thème suit le même plan : - Présentation et fondements (notions, textes applicables...) - Constitution du dossier et formalités préalables - Formalités postérieures Points forts - Ouvrage très pratique, véritable outil de travail pour les notaires et leurs collaborateurs - Inclus de nouvelles fiches pratiques notamment en matière de déclaration de succession, de renonciation à succession et d'acceptation de succession, de cession d'office, de statut de SCI, de cession de parts sociales dans une SCI...

Par Christophe Vernières
Chez Répertoire Defrénois

|

Auteur

Christophe Vernières

Editeur

Répertoire Defrénois

Genre

Notariat

Guide de la rédaction des actes notariés

Christophe Vernières

Paru le 23/09/2025

1150 pages

Répertoire Defrénois

95,00 €

9782856238400
