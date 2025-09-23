Lettres d’un hôte à ta fenêtre

C'est un, livre sur la présence/absence d'une personne aimée à qui l'auteur s'adresse et à propos de laquelle, il entretient un certain mystère. L'auteur utilise la forme du fragment, en prose poétique, pour s'adresser à elle. Il mêle dans son livre des leçons de sagesse et des considérations sur notre époque, cultivant un art du dépouillement et de la contemplation en soulignant la valeur de l'instant présent. C'est un livre d'une très grande profondeur dans la simplicité de son expression. C'est donc la découverte d'un vrai grand auteur. S'il fallait établir une comparaison, on pourrait le rattacher à une certaine veine d'écriture : celle de Christian Bobin, par exemple, ou encore celle de Philippe Jaccottet. Mais l'écriture de Jean Le Besnerais a une tonalité très particulière qui fait son originalité. Oui, ce livre est une véritable découverte et je vous invite à le lire sans attendre.