Photoclimat Paris

Dans ce numéro, cap sur des photographes engagés qui posent leur regard sur les grands défis de notre époque : bouleversements climatiques, biodiversité en danger, guerre en Ukraine... Des sujets forts, percutants, essentiels. Et parce qu'il faut aussi savoir souffler, vous trouverez dans ces pages des respirations plus légères : la beauté électrique des orages, un road trip plein d'inspiration, une soirée au clair de lune pour une performance photographique et bien d'autres photographes à découvrir. Alors, embarquez avec nous !