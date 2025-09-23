Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Désexister

Sarah Masson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec une fausse candeur et beaucoup d'humour, Sarah Masson nous balade, l'air de rien, dans les sous-bois de ses tourments existentiels. "Ce matin, avant hier, j'existe. A l'aube, j'ai perdu l'avenir" constate-t-elle sans le moindre soupçon de gravité. Là où même le plus petit organisme participe activement à l'équilibre du vivant, l'homme, de son point de vue, brille par sa totale inutilité. "On n'a rien à faire là" s'amuse-t-elle à glisser entre 2 lignes. D'autant que nous prenons de plus en plus de place avec notre boulimique besoin d'exister. On ne sait pas vraiment comment vivre. On ne sait pas non plus quoi faire de nos sentiments avoue-t-elle, dans un monde où toute certitude s'est effondrée. Mais au lieu d'un repli sur soi apeuré, elle nous suggère de nous inspirer du lichen et de fermenter de nouveaux futurs. "Tout est hasard" affirme-t-elle, en ajoutant malicieusement qu'il y a peut-être des hasards plus désirables que d'autres !

Par Sarah Masson
Chez Editions Les Carnets du dessert de lune

|

Auteur

Sarah Masson

Editeur

Editions Les Carnets du dessert de lune

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Désexister par Sarah Masson

Commenter ce livre

 

Désexister

Sarah Masson

Paru le 23/09/2025

76 pages

Editions Les Carnets du dessert de lune

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782390550525
9782390550525
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.