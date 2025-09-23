Spécialité sciences de l’ingénieur 1re

Un ouvrage pour appréhender sereinement l'année de Première en spécialité Sciences de l'Ingénieur, en explorant tous les thèmes du programme en électronique, mécanique et informatique à travers des cours détaillés, rigoureusement fondés sur le programme officiel. Il contient : - un tableau de suivi de l'apprentissage conforme au programme - une indication claire des points du programme abordés dans chaque chapitre - des cours détaillés avec les formules et les éléments essentiels à retenir - des exercices d'application directe des notions de cours - des extraits de sujets de baccalauréat en lien avec les notions traitées - les corrections détaillées de tous les exercices et sujets d'examen. Ce livre sera le compagnon idéal de tout élève souhaitant s'exercer davantage en Sciences de l'Ingénieur et vivre son année de Première avec confiance et sérénité.