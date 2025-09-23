Inscription
#Essais

Revue française de finances publiques N° 171, septembre 2025

Collectif, LGDJ

ActuaLitté
SOMMAIRE - RFFP N° 171 - Septembre 2025 - Editorial : L'Etat-stratège peut-il encore avoir un sens ? , par Michel Bouvier FINANCEMENT DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE EN AFRIQUE Apologie du "small is beautiful" dans le financement de la transition écologique en Afrique, par Nicaise Mede La fiscalité face aux préoccupations environnementales : quelle transition en Afrique francophone ? Cas du Burkina Faso, par Yakouba Ouedraogo La loi de finances 2024 au Bénin : une loi "verte" ? , par Dr. Fiacre J. J. Avahoundjè Consolidation budgétaire et financement public de la transition écologique au Bénin, par Pierrot Sègo Quelle place pour la fiscalité verte dans la loi de finances 2024 en République démocratique du Congo ? , par Trésor-Gauthier M. Kalonji et Jean-Baptiste Bagula Le financement de la transition écologique par les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, par Dr. Long Christ Papy Nkouayep et Dr. Eugène Nzamboung Le financement public de la promotion des énergies renouvelables au Togo, par Dr. Sasso Pagnou Scénarios de demain pour une fiscalité de transition écologique : l'exemple du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo, par Pr. Gérard Pekassa Ndam et Dr. Théophile Nguimfack Voufo LA DIRECTION DU BUDGET ET LE PILOTAGE DES FINANCES PUBLIQUES Introduction, par Mélanie Joder La préparation du budget, par Clément Lechaire, Claire Bizard, Elise Daniel et Julie Deschênes Le suivi de l'exécution du budget, par le Bureau du suivi de l'exécution budgétaire et le Bureau des recettes La chaîne de la dépense et sa modernisation, par Nathalie Delame et Brice Lepetit Un contrôle budgétaire plus agile et recentré sur les enjeux de soutenabilité, par le Bureau réglementation, gestion et contrôle budgétaires Moins de CBCM que de ministères ? , par Lise Billard Le suivi des comptes sociaux, par Elise Delaître, Olivier Dufreix, et Jean Fournier Le suivi des administrations publiques locales, par le Bureau des collectivités locales Le suivi des opérateurs, par le Bureau des opérateurs et organismes publics d'Etat Les spécificités de la négociation budgétaire européenne, par Oriane Penny-Lepastier Revues de dépenses et comparaisons internationales, par Thibaut Roulon et Romain Miotto Le budget vert : un outil de transparence au service de la transition écologique, par Thibaut Roulon et Théo Ferry La trésorerie de l'Etat : une gestion active de trésorerie, dans les meilleures conditions de sécurité et dans l'intérêt du contribuable, par Mathieu Marceau - CHRONIQUE DE GOUVERNANCE FINANCIERE PUBLIQUE Politiques de défense, finances publiques et Union européenne, un "mariage à trois" ? , par Nicolas Ravailhe Faut-il renforcer la contrainte d'équilibre budgétaire des finances publiques ? , par Paul Hernu - CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE FINANCIERE PUBLIQUE Responsabilité financière des gestionnaires publics : premiers enseignements jurisprudentiels, par Stéphanie Damarey - CHRONIQUE FINANCIERE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES Les relations financières de la Défense avec le système de l'ONU, par Christian Milébé Vaz

