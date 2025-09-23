Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

New York Style

Francesc Zamora

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
NY STYLE est un superbe livre de poche qui présente les appartements les plus exquis de la ville de New York. Des penthouses élégants aux brownstones historiques, cette collection met en lumière le meilleur du luxe, de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Chaque page dévoile des espaces à couper le souffle avec des vues panoramiques sur la skyline, un mobilier élégant et un style impeccable. Avec les maisons des plus grands designers, artistes et visionnaires, NY STYLE capture l'essence de la sophistication urbaine. Grâce à de riches photographies et à l'avis d'experts, ce livre est un must pour les amateurs de design. Que vous soyez en quête d'inspiration ou que vous admiriez simplement les plus belles demeures de New York, cet ouvrage est le guide ultime de la vie urbaine haut de gamme. Découvrez le glamour, l'élégance et la créativité qui caractérisent les maisons les plus extraordinaires de New York.

Par Francesc Zamora
Chez Loft Publications

|

Auteur

Francesc Zamora

Editeur

Loft Publications

Genre

Design

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur New York Style par Francesc Zamora

Commenter ce livre

 

New York Style

Francesc Zamora

Paru le 07/10/2025

280 pages

Loft Publications

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788499365770
9788499365770
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.