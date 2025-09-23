Inscription
#Roman francophone

Une journée de Marilou

Patrice Obert

ActuaLitté
Marilou pose ses prunelles turquoise sur la vie, les femmes et les hommes qu'elle croise, la nature si riche de la Bretagne, les mille préoccupations du quotidien, les réalités cruelles de l'existence. Rien d'extraordinaire dans cette journée qui commence avec le chant du coq et se terminera par la lecture d'un poème, tout est extraordinaire. Cette femme, cette rose qui porte des épines, a le don de créer une arche de Noé. Chacun peut s'y accomplir, mener à terme sa vocation profonde, traverser les épreuves et les embûches, gagner en sagesse. Elle tisse des liens, les légumes poussent sous ces doigts de fée, la maison se remplit d'outils de jardinage et de livres, chacun rebondit de ressources en ressources. Une fois accepté la lenteur de l'écriture, le lecteur pénètre dans une dimension de paix et est envoûté par ce personnage de Marilou, une vielle dame qui a tant à nous dire. Et on la suit jusqu'à la fin. Patrice Obert habite à Paris. Il a publié ces dernières années quatre recueils de Nouvelles : Emotions du quotidien, A Nouvelles Fantasmafictioniriques, Le grain de sable, Faim de vie (éditions La lampe de chevet). Il a également publié chez l'Harmattan en 2024 un essai, co-écrit avec Gérard Vernier, L'Europe et ses défis, qui vient compléter plusieurs titres parus depuis 2006A : Monothéismes et Modernité, Un projet pour l'Europe, Chroniques des élections européennes (Editions Karthala).

Par Patrice Obert
Chez Lazare et Capucine

|

Auteur

Patrice Obert

Editeur

Lazare et Capucine

Genre

Littérature française

Une journée de Marilou

Patrice Obert

Paru le 23/09/2025

166 pages

Lazare et Capucine

16,00 €

