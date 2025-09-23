Inscription

#Roman francophone

Diane a disparu

Raphaël Kohn

Février 1948. La musique résume la vie de Jules. En dehors de son oreille absolue et de sa place de trompettiste dans un prestigieux orchestre, que dire de lui ? Qu'il boite, qu'il ne supporte pas la fumée de cigarette et surtout qu'il a toujours manqué d'audace. Maigre bilan. Pourtant, quand la soliste vedette de l'orchestre disparaît sans raison, Jules se retrouve malgré lui à sa recherche. D'abord pour lui rendre son violon, puis très vite pour découvrir la vérité. Car son enquête l'amène rapidement à une seule question : qui est réellement la mystérieuse et distinguée Diane ? Lui qui avait toujours réussi à se tenir loin de la guerre doit se plonger dans ses relents nauséabonds et ses secrets. Au commencement, Raphaël Kohn était enfant. Puis ingénieur. Puis enseignant. Tout cela fait de lui quelqu'un de différent, comme tout le monde. Parmi l'ensemble de ses passions, le rugby étant trop violent, la natation trop humide et la pâtisserie menant potentiellement au surpoids, l'écriture demeure l'activité la moins dangereuse. Diane a disparu est son premier roman publié. Il a déjà conquis le coeur de ses amis et de sa maman. Il a aussi remporté deux prix (Prix du nouveau romancier 2024 et Murmures littéraires 2024).

Par Raphaël Kohn
Chez Les éditions L'Alchimiste

|

Auteur

Raphaël Kohn

Editeur

Les éditions L'Alchimiste

Genre

Littérature française

Diane a disparu

Raphaël Kohn

Paru le 23/09/2025

208 pages

Les éditions L'Alchimiste

20,90 €

9782379663659
