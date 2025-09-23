Dépassé pour les uns et devenu réel pour les autres, le cyberpunk incarne les paradoxes de notre rapport à l'imaginaire dans une époque bouleversée par les crises écologiques, politiques, économiques et sociales. Dans ce livre j'analyse des dizaines d'oeuvres, romans, BD, mangas, films et séries pour explorer ce qu'elles disent de nous, de notre passé, de notre présent et peut- être de notre futur commun. Je dessine le portrait d'un genre largement commercialisé, esthétisé, dépolitisé, pour en comprendre la complexité, la dimension effrayante mais aussi ce qu'il peut avoir de désirable. Futurs No Future est une réflexion critique et personnelle sur l'émergence, l'évolution, la mort et l'héritage du cyberpunk.