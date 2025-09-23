Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Futurs No Future

Antoine Daer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dépassé pour les uns et devenu réel pour les autres, le cyberpunk incarne les paradoxes de notre rapport à l'imaginaire dans une époque bouleversée par les crises écologiques, politiques, économiques et sociales. Dans ce livre j'analyse des dizaines d'oeuvres, romans, BD, mangas, films et séries pour explorer ce qu'elles disent de nous, de notre passé, de notre présent et peut- être de notre futur commun. Je dessine le portrait d'un genre largement commercialisé, esthétisé, dépolitisé, pour en comprendre la complexité, la dimension effrayante mais aussi ce qu'il peut avoir de désirable. Futurs No Future est une réflexion critique et personnelle sur l'émergence, l'évolution, la mort et l'héritage du cyberpunk.

Par Antoine Daer
Chez ActuSF

|

Auteur

Antoine Daer

Editeur

ActuSF

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Futurs No Future par Antoine Daer

Commenter ce livre

 

Futurs No Future

Antoine Daer

Paru le 23/09/2025

514 pages

ActuSF

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376867043
9782376867043
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.