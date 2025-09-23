Inscription
#Essais

George Harrison

Dominique Grandfils

ActuaLitté
Guitariste virtuose et membre emblématique des Beatles, George Harrison a longtemps été dans l'ombre du duo légendaire Lennon-McCartney. Pourtant, derrière sa discrétion et sa spiritualité, il était un artiste visionnaire, un compositeur de génie et un homme en quête de sens. De son enfance à Liverpool à l'explosion planétaire des quatre garçons dans le vent, en passant par sa passion pour la musique indienne et son engagement humanitaire, cette biographie retrace le parcours d'un musicien hors du commun. Entre succès éclatants, doutes profonds et recherche de paix intérieure, découvrez le portrait intime d'un homme qui, au-delà de la célébrité, aspirait avant tout à l'essentiel.

Par Dominique Grandfils
Chez Erick Bonnier

|

Auteur

Dominique Grandfils

Editeur

Erick Bonnier

Genre

Rock

George Harrison

Dominique Grandfils

Paru le 23/09/2025

300 pages

Erick Bonnier

22,00 €

ActuaLitté
9782367603667
© Notice établie par ORB
