Anglais

José Wolfer

Cet ouvrage de grammaire anglaise thématique est à destination des collégiens qui souhaitent débuter leur seconde dans de bonnes conditions. Outil de travail à s'approprier pendant l'année de 3e, les vacances d'été ou au début de la 2de, il permet de " rassembler " ou d'étoffer les connaissances vues dès la 6e et ainsi, d'être en mesure de mieux exprimer ses idées en anglais à l'oral comme à l'écrit. Facile à utiliser, il comprend 25 chapitres composés de 3-4 fiches ainsi qu'une série d'exercices corrigés. Chaque fiche propose un mini-cours sur un point précis avec, en miroir, des expressions et des phrases en contexte. Le plus : "Tool box " composée d'une liste des principaux verbes irréguliers à apprendre et d'une liste de verbes irréguliers de " réserve ", moins courants mais à connaître.

Chez Ellipses

Anglais 3e

Anglais

Paru le 23/09/2025

256 pages

16,50 €

9782340108363
