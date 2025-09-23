Cet ouvrage de grammaire anglaise thématique est à destination des collégiens qui souhaitent débuter leur seconde dans de bonnes conditions. Outil de travail à s'approprier pendant l'année de 3e, les vacances d'été ou au début de la 2de, il permet de " rassembler " ou d'étoffer les connaissances vues dès la 6e et ainsi, d'être en mesure de mieux exprimer ses idées en anglais à l'oral comme à l'écrit. Facile à utiliser, il comprend 25 chapitres composés de 3-4 fiches ainsi qu'une série d'exercices corrigés. Chaque fiche propose un mini-cours sur un point précis avec, en miroir, des expressions et des phrases en contexte. Le plus : "Tool box " composée d'une liste des principaux verbes irréguliers à apprendre et d'une liste de verbes irréguliers de " réserve ", moins courants mais à connaître.