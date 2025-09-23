Inscription
#Essais

L'essentiel du droit des successions

Corinne Renault-Brahinsky

ActuaLitté
Ce livre couvre de manière exhaustive les fondements du droit des successions, abordant les principes généraux, la dévolution successorale, l'ordre public en matière successorale, la transmission de la succession et sa liquidation. Chaque aspect est exploré en détail, des conditions pour hériter à la gestion de l'indivision successorale. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence, offre une approche complète et pédagogique du droit des successions permettant de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Quelques nouveautés en 2025Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession : en cours d'examen au SénatLa loi de finances pour 2025 permet l'exonération des droits de mutation des dons pour l'achat d'une résidence principale.

Par Corinne Renault-Brahinsky
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Corinne Renault-Brahinsky

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Successions, libéralité

L'essentiel du droit des successions

Corinne Renault-Brahinsky

Paru le 23/09/2025

160 pages

Gualino Editeur

17,00 €

ActuaLitté
9782297285551
