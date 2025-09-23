Inscription
L'essentiel du droit des entreprises en difficulté

Laurence-Caroline Henry, Laurence caroline Henry

ActuaLitté
Le droit des entreprises en difficulté est une matière cruciale pour comprendre les enjeux économiques, sociaux et juridiques liés à la gestion des entreprises en crise. Cet ouvrage présente le traitement judiciaire (procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement et liquidation judiciaire) et non judiciaire (mandat ad hoc, procédure de conciliation...) des difficultés de l'entreprise. Destiné aux étudiants de licence et master, mais aussi aux candidats du CRFPA, ce livre offre une approche complète et pédagogique des mécanismes juridiques qui régissent les entreprises en crise. Nouveautés en 2025Depuis le 1 ?? janvier 2025, les tribunaux des activités économiques remplacent les tribunaux de commerce et étendent leurs compétences aux procédures amiables et collectives. Nombreux contentieux : La désignation d'un administrateur provisoire, Le contentieux des cautions.

Par Laurence-Caroline Henry, Laurence caroline Henry
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Laurence-Caroline Henry, Laurence caroline Henry

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Entreprise en difficulté, proc

L'essentiel du droit des entreprises en difficulté

Laurence-Caroline Henry, Laurence caroline Henry

Paru le 23/09/2025

176 pages

Gualino Editeur

17,00 €

