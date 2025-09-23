L'essentiel du droit des entreprises en difficulté

Le droit des entreprises en difficulté est une matière cruciale pour comprendre les enjeux économiques, sociaux et juridiques liés à la gestion des entreprises en crise. Cet ouvrage présente le traitement judiciaire (procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement et liquidation judiciaire) et non judiciaire (mandat ad hoc, procédure de conciliation...) des difficultés de l'entreprise. Destiné aux étudiants de licence et master, mais aussi aux candidats du CRFPA, ce livre offre une approche complète et pédagogique des mécanismes juridiques qui régissent les entreprises en crise. Nouveautés en 2025Depuis le 1 ?? janvier 2025, les tribunaux des activités économiques remplacent les tribunaux de commerce et étendent leurs compétences aux procédures amiables et collectives. Nombreux contentieux : La désignation d'un administrateur provisoire, Le contentieux des cautions.