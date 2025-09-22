Que hurle la terre !

Sauver les siens aura un prix... et il pourrait être plus terrible que la mort. Terre ne murmure plus, ne parle plus, aujourd'hui, elle hurle. Des paroles indistinctes qui soufflent qu'il est temps. Temps pour Colombe de découvrir son destin, de trouver son chemin et de comprendre ce qu'on attend d'elle. D'eux tous. "Ne m'entends-tu pas ? Je crie, j'agonise et je suffoque. Ne les sens-tu pas ? Ils sont terrifiés, exploités, séquestrés. Tu peux encore les sauver, tu peux tous nous sauver. Cette force en toi, tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu t'a conduite à ce moment. Oui, Colombe de Rivon, il est grand temps que tu comprennes quelle est ta place dans ce monde, et que tu accomplisses ce pour quoi tu existes. Toutefois, le prix à payer sera bien plus élevé que n'importe quelle magie. Es-tu prête ? " L'êtes-vous ? #Magie #Destinée #Fantasy #Sacrifice