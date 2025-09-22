Inscription
#Imaginaire

Que hurle la terre !

Audrey Khadi

ActuaLitté
Sauver les siens aura un prix... et il pourrait être plus terrible que la mort. Terre ne murmure plus, ne parle plus, aujourd'hui, elle hurle. Des paroles indistinctes qui soufflent qu'il est temps. Temps pour Colombe de découvrir son destin, de trouver son chemin et de comprendre ce qu'on attend d'elle. D'eux tous. "Ne m'entends-tu pas ? Je crie, j'agonise et je suffoque. Ne les sens-tu pas ? Ils sont terrifiés, exploités, séquestrés. Tu peux encore les sauver, tu peux tous nous sauver. Cette force en toi, tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu t'a conduite à ce moment. Oui, Colombe de Rivon, il est grand temps que tu comprennes quelle est ta place dans ce monde, et que tu accomplisses ce pour quoi tu existes. Toutefois, le prix à payer sera bien plus élevé que n'importe quelle magie. Es-tu prête ? " L'êtes-vous ? #Magie #Destinée #Fantasy #Sacrifice

Par Audrey Khadi
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Audrey Khadi

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

Retrouver tous les articles sur Que hurle la terre ! par Audrey Khadi

Commenter ce livre

 

Que hurle la terre !

Audrey Khadi

Paru le 22/09/2025

400 pages

MXM Bookmark

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038144651
9791038144651
© Notice établie par ORB
plus d'informations

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
