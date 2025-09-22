Inscription
#Polar

L'énigme Raphaël Marchal

Alex Wyck

Le danger est toujours bien plus près qu'on ne le pense... Un an après la mystérieuse disparition de Raphaël Marchal, son frère Nate refuse de croire qu'il a simplement pris le large. Bien décidé à le retrouver, Nate et son meilleur ami Benjamin - prêt à tout pour l'aider - retournent sur les lieux où a été aperçu Raphaël pour la dernière fois. Mais le village d'Ambleteuse et sa maison d'hôte le Dune rouge, leur réservent bien des surprises... Près de la mer, il est facile d'imaginer toutes sortes de scenarios les plus sordides les uns que les autres, ce qui suscite des tensions entre les deux jeunes hommes. Bien déterminé à retrouver son frère, Nate est prêt à prendre tous les risques pour y parvenir. Entre mésaventures et sentiments inavoués, sont-ils prêts à lever le voile sur cette énigme et sur les non-dits qu'ils entretiennent ? #Suspense #Disparition #Thriller #Transidentité Attention : ce roman comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteurices.

Par Alex Wyck
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Alex Wyck

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Suspense romantique

L'énigme Raphaël Marchal

Alex Wyck

Paru le 22/09/2025

250 pages

MXM Bookmark

17,00 €

Scannez le code barre 9791038142480
9791038142480
